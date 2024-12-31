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11:51, 31 декабря 2024Культура

Умер актер из фильмов саги «Звездные войны»

Актер Макиннес, сыгравший в «Звездных войнах», умер на 77-м году жизни
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Канадский актер Ангус Макиннес, сыгравший роль Джона Вандера в фильмах саги «Звездные войны», умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Причина смерти актера не уточняется.

По данным телеканала, Макиннес сыграл роль пилота Джона Вандера в фильмах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Кроме того, он снялся вместе с Харрисоном Фордом в фильме «Ураган с Навароне».

Ранее сообщалось, что 18 декабря на 86-м году жизни умер британско-новозеландский актер Дэвид Уитерлей, сыгравший в фильме «Властелин колец: Братство Кольца», а также сериалах «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла».

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