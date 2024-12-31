Уполномоченные по правам человека России и Украины провели встречу

Омбудсмены России и Украины Москалькова и Лубинец обсудили гуманитарные контакты

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец провели встречу 30 декабря и обсудили перспективу гуманитарных контактов. Об этом сообщила российский омбудсмен в своем Telegram-канале.

«Совместно пообщались с военнопленными с обеих сторон, обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских, воссоединение семей», — написала она.

30 декабря состоялся крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной. На родину при посреднических усилиях Объединенных Арабских Эмиратов вернулись 150 российских военнослужащих.