В Индии девочка забеременела после изнасилования дедом, отцом и дядей

В Индии девочка забеременела после того, как ее изнасиловали дед, отец и дядя

В Индии девочка забеременела после того, как несколько месяцев ее насиловали дедушка, отец и дядя. Об этом сообщает NDTV.

По данным канала, ЧП произошло в штате Уттар-Прадеш. Там несовершеннолетняя пострадавшая вместе со своей родственницей обратилась в полицию. По ее словам, мужчины из ее семьи в течение нескольких месяцев ее насиловали.

Правоохранители отвезли ее на медицинское обследование. В результате врачи установили, что она находится на втором месяце беременности. После это надругавшихся над ней родственников заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям. Точный возраст пострадавшей не сообщается, однако известно, что ей нет 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Индии стая обезьян напала на мужчину, который попытался изнасиловать шестилетнюю девочку, и спасла ее.