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08:10, 31 декабря 2024Мир

В Китае арестовали экс-замглавы отдела пропаганды партии

Экс-замглавы отдела пропаганды КПК арестовали по подозрению в коррупции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Верховная народная прокуратура КНР выдала ордер на арест бывшего заместителя главы отдела пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Цзяньчуня, подозреваемого в коррупции. Об этом ведомство сообщило в социальной сети WeChat, передает РИА Новости

«Прокуратура в соответствии с законом приняла решение об аресте Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взятки. Дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения», — указано в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что расследование ведет Государственный надзорный комитет Китая.

Ранее сообщалось, что возможной причиной чисток в армии Китая стала подрывающая войска коррупция. «Главной проблемой для Китая, по-видимому, является взяточничество, которое подрывает возможности таких подразделений, как ракетные войска, которые могут сыграть решающую роль в случае конфликта за Тайвань», — отмечается в материале агентства Bloomberg.

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