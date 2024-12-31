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17:28, 31 декабря 2024Интернет и СМИ

В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета

Советник главы Крыма: в регионе возможны отключения мобильного интернета
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Rob Hampson / Unsplash

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о возможных отключениях мобильного интернета в регионе. Об этом он написал в своем Telegram.

«В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан возможны отключения мобильного интернета на полуострове», — написал чиновник.

По его словам, отключения интернета могут происходить в любое время и будет касаться любых операторов полуострова . При этом будет работать сотовая связь, добавил Крючков. Как отметил чиновник, все кабельные интернет-провайдеры будут работать в штатном режиме и предоставлять услуги.

Ранее стало известно, что с пляжей Крыма собрали и вывезли почти 230 тонн загрязненного мазутом песка. Всего на данный момент обследовано более тысячи километров береговой линии, очищено — около 44 километров.

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