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13:08, 31 декабря 2024Экономика

В Крыму собрали сотни тонн загрязненного мазутом песка

МЧС: с пляжей Крыма вывезли почти 230 тонн загрязненного мазутом песка
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

С пляжей Крыма собрали и вывезли почти 230 тонн загрязненного мазутом песка. Всего на данный момент обследовано более тысячи километров береговой линии, очищено — около 44 километров. Такие данные приводятся в Telegram-канале главного управления МЧС России по Республике Крым.

Там также уточнили, что за последние сутки новых очагов выброса нефтепродуктов на российском полуострове обнаружено не было. Работы по ликвидации последствий крушения танкеров в районе Керченского пролива продолжаются.

Также спасатели и волонтеры собрали 70 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани. Основная часть грунта была вывезена на специализированные предприятия для утилизации.

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