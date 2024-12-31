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12:20, 31 декабря 2024Экономика

Названо количество собранного с побережья Кубани грунта

Кондратьев: с побережья Кубани собрали 70 тысяч тонн загрязненного грунта
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Спасатели и волонтеры собрали 70 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани с момента начала выброса мазута после происшествия с танкерами. Количество собранного песка назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Продолжаем уборку анапских и темрюкских пляжей, уже собрали и вывезли с побережья почти 70 тысяч тонн грунта, перемешанного с нефтепродуктами», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации края.

По словам Кондратьева, за трое суток на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском под Анапой привезли 35 тысяч тонн загрязненного грунта. Остальной грунт вывезли на специализированные предприятия для утилизации.

29 декабря в Анапе зафиксировали новый выброс мазута на берег в районе пляжа «Динамо». Для уборки на участок прибыли 50 человек.

В том же месяце Кондратьев сообщил, что грунт с пляжей Кубани, загрязненный мазутом, станут вывозить быстрее. Вместе с Росприроднадзором и экологами было принято решение сместить акцент на максимально быструю уборку и вывоз с прибрежной полосы мазута в воде у берега.

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