Названо количество собранного с побережья Кубани грунта

Кондратьев: с побережья Кубани собрали 70 тысяч тонн загрязненного грунта

Спасатели и волонтеры собрали 70 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани с момента начала выброса мазута после происшествия с танкерами. Количество собранного песка назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Продолжаем уборку анапских и темрюкских пляжей, уже собрали и вывезли с побережья почти 70 тысяч тонн грунта, перемешанного с нефтепродуктами», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации края.

По словам Кондратьева, за трое суток на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском под Анапой привезли 35 тысяч тонн загрязненного грунта. Остальной грунт вывезли на специализированные предприятия для утилизации.

29 декабря в Анапе зафиксировали новый выброс мазута на берег в районе пляжа «Динамо». Для уборки на участок прибыли 50 человек.

В том же месяце Кондратьев сообщил, что грунт с пляжей Кубани, загрязненный мазутом, станут вывозить быстрее. Вместе с Росприроднадзором и экологами было принято решение сместить акцент на максимально быструю уборку и вывоз с прибрежной полосы мазута в воде у берега.