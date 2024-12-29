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14:07, 29 декабря 2024Экономика

В Анапе зафиксировали новый выброс мазута

Краснодарский оперштаб сообщил о новом выбросе мазута в Анапе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Анапе зафиксировали новый выброс мазута на берег. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Представители Ленинградского муниципального округа устраняют новый выброс мазута. Муниципалитет работает в районе пляжа "Динамо" в Анапе — утром тут обнаружили повторный выброс — пласт мазута», — говорится в сообщении.

Для уборки выброса на участок прибыли 50 человек, среди которых есть сотрудники муниципальных предприятий и администрации муниципалитета.

Ранее МЧС России сообщило, что из-за ситуации с разливом мазута в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем вводится федеральный режим ЧС.

Тогда глава ведомства Александр Куренков подчеркнул, что режим ЧС позволит привлечь для ликвидации последствий разлива дополнительные силы и средства федеральных органов и госкорпораций.

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