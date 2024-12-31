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01:58, 31 декабря 2024Россия

В Петербурге ограничили доступ к ели на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге ограничили доступ к ели на Дворцовой площади из-за ветра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге ограничили «близкий доступ» к новогодней ели на Дворцовой площади. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале.

Такое решение было принято в целях безопасности жителей из-за сильного ветра. «Временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим», — говорится в сообщении.

Пиотровский отметил, что от сильных порывов дерево раскачивает. В связи с этим специалисты укрепили основу конструкции и присоединили к ели дополнительные тросы, которые фиксируют ствол с двух сторон, предотвращая его наклон. Вице-губернатор добавил, что делать фотографии, снимать видео и просто любоваться новогодней красавицей «все так же можно, но чуть поодаль».

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников напомнил россиянам, что за незаконную рубку новогодней ели законом предусмотрена ответственность.

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