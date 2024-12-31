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18:39, 31 декабря 2024Экономика

В российском регионе появился слепленный из фекалий огромный символ 2025 года

В Якутии слепили огромную змею из навоза
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Огромную змею — символ 2025-го года — слепили из навоза в Якутии. Как отмечает Baza в Telegram, лепить символы наступающего года из фекалий — традиция для российского региона.

Скульптором выступил Уолба Иван Боппосов, хотя ранее на протяжении 13 лет этим занимался его брат — Михаил Боппосов, однако два года назад он отошел от данной деятельности в связи с болезнью.

Из-за рекордно теплого последнего месяца 2024-го года доделывать скульптуру пришлось буквально накануне праздника.

Символ 2024-го — дракона — из коровьего навоза в прошлый раз лепил другой брат Михаила — Уолба Иннокентий Боппосов.

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