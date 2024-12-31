Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 31 декабря 2024Россия

В российском регионе ввели ограничения на использование пиротехники

В Красноярском крае в новогодние праздники запретили фейерверки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярском крае в новогодние праздники запретили фейерверки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ограничения на использование пиротехники на всей территории края ввел своим указом губернатор Михаил Котюков. Он отметил, что ограничения вводятся в период с 31 декабря 2024-го по 8 января 2025 года включительно. Исключение составляет пиротехника, которая относится к I классу опасности: хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Ранее сообщалось, что полиция в России проводит массовые рейды по магазинам пиротехники. За последние двое суток правоохранители посетили десятки точек в разных регионах. Практически везде были выявлены нарушения. Значительная часть фейерверков была изъята.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Над полигоном в российском регионе сбили дрон

      Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром

      В российском регионе ввели ограничения на использование пиротехники

      Еще один беспилотник сбили над Северной Осетией

      ВС России поразили завод по сборке ракет

      Украинские власти демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

      Российский шахматист проспал чемпионат мира

      Аэропорт Казани отменил ограничения на прием и отправку рейсов

      Раскрыт данный Трампу совет об отношениях с Россией и Украиной

      Аэропорт Владикавказа закрыли из-за опасности удара БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше