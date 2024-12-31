В российском регионе ввели ограничения на использование пиротехники

В Красноярском крае в новогодние праздники запретили фейерверки

В Красноярском крае в новогодние праздники запретили фейерверки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ограничения на использование пиротехники на всей территории края ввел своим указом губернатор Михаил Котюков. Он отметил, что ограничения вводятся в период с 31 декабря 2024-го по 8 января 2025 года включительно. Исключение составляет пиротехника, которая относится к I классу опасности: хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Ранее сообщалось, что полиция в России проводит массовые рейды по магазинам пиротехники. За последние двое суток правоохранители посетили десятки точек в разных регионах. Практически везде были выявлены нарушения. Значительная часть фейерверков была изъята.