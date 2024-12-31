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00:52, 1 января 2025Мир

В США обрушилась инсталляция Lego

NBC: при обрушении инсталляции Lego в США пострадали десять человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabian Bimmer / Unsplash

В американском штате Массачусетс на семейном новогоднем мероприятии обрушилась инсталляция Lego. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожарную службу.

В результате происшествия пострадали не менее десяти человек. Обрушение произошло, когда сотрудники игрового зала в городе Пибоди сбросили вниз воздушные шары. Это привело к опрокидыванию конструкции Lego в виде гигантского аркадного автомата, которая упала на окружавших ее зрителей.

Глава пожарной службы города добавил, что незначительные травмы получили десять человек. Восемь из них были госпитализированы. Среди пострадавших шестеро детей.

Ранее во Второй санкт-петербургской гимназии, которая считается старейшей в России, обрушился потолок. Инцидент произошел в столовой. Каркас конструкции частично развалился и упал на столы, сообщают очевидцы. В администрации гимназии уточнили, что никто не пострадал.

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