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23:40, 31 декабря 2024Мир

В США жители пострадали при обрушении инсталляции Lego

CBS: в США при обрушении инсталляции Lego пострадали около 10 человек
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

По меньше мере десять человек получили ранения в результате падения части крупной инсталляции Lego в американском городе Пибоди (штат Массачусетс). Об этом сообщил телеканал CBS.

Отмечается, что среди пострадавших есть дети. По данным телеканала, трагический случай произошел в одном из торговых центров во время новогоднего мероприятия — жители пришли посмотреть его вместе с детьми.

Шоу-программа предусматривала запуск воздушных шаров, которые при помощи сети были прикреплены к башне из детского конструктора Lego.

Однако конструкция упала на людей с высоты около четырех метров. Среди пострадавших шесть детей и четверо взрослых, некоторые из них были госпитализированы.

Ранее в Санкт-Петербурге в одной из новостроек в Красногвардейском районе потолок обрушился на восьмилетнего ребенка. Известно, что жители дома неоднократно подавали заявки в управляющую компанию, чтобы та приняла меры и отремонтировала потолки в здании.

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