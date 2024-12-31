В Южной Корее предъявили обвинения двум военным командующим

Прокуратура Южной Кореи обвинила двух командующих во введении военного положения

Прокуратура Южной Кореи обвинила двух военных командующих во введении в стране военного положения, объявленного 3 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Управление специальных расследований южнокорейской прокуратуры предъявило обвинение начальнику контрразведывательного управления Министерства обороны Ё Ин Хёну, а также главе командования обороны столицы Ли Чжин У.

Глава контрразведывательного управления подозревается в отправке войск в парламент после того, как временно отстраненный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение. Ли Чжин У, в свою очередь, обвиняется в выдаче приказа о вводе войск в парламент и задержке его членов.

Ранее адвокат Юн Сок Ёля Юн Гап Гын заявил, что ордера на арест и обыск его подзащитного являются «незаконными и недействительными».