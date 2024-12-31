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08:35, 31 декабря 2024Россия

Верховный шаман России дал прогноз на следующий год

Верховный шаман Допчун-оол пообещал россиянам урожайный год
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Для России 2025 год будет без природных катаклизмов. Это в комментарии ТАСС предсказал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

Он пояснил, что символ нового года — змея — «ползет по земле, защищает землю». Также, указал шаман, стоит ожидать высокого урожая. «Никакой опасности. Много зерна соберем», — сказал глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя»).

В 2023 году официальный представитель Допчун-оола Алена Муравьева рассказала, что приграничные города России начали защищать с помощью шаманов. Тогда она выразила уверенность, что города на 80 процентов защищены от «посторонних вмешательств». Также она отметила, что Кара-оол Допчун-оол работает не один, а в связке с другими шаманами Южного федерального округа.

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