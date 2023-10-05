Верховный шаман ЮФО Кара-оол Допчун-оол работает над защитой приграничья России

Приграничные города России начали защищать с помощью шаманов. Об этом сообщила официальный представитель верховного шамана Южного федерального округа (ЮФО) Кара-оола Допчун-оола Алена Муравьева, ее слова приводит РИА Новости.

По словам представительницы религиозного деятеля, она уверена, что города российского приграничья на 80 процентов защищены от «посторонних вмешательств». Также она отметила, что Кара-оол Допчун-оол работает не один, а в связке с другими шаманами ЮФО.

«Мы усиленно работаем, закрываем от войны наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, (...) чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой, чтобы люди Украины и мы были едины и это все закончилось», — сообщила Муравьева.

По ее словам, порчу на Украину шаманы не наводят и занимаются лишь защитой российских городов и военнослужащих.

Ранее стало известно, что шаманы из Бурятии отправили юрты воинов-гуннов в помощь участникам специальной военной операции на Украине.