Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 5 октября 2023Россия

Приграничные города России начали защищать с помощью шаманов

Верховный шаман ЮФО Кара-оол Допчун-оол работает над защитой приграничья России
Кара-оол Допчун-оол

Кара-оол Допчун-оол. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Приграничные города России начали защищать с помощью шаманов. Об этом сообщила официальный представитель верховного шамана Южного федерального округа (ЮФО) Кара-оола Допчун-оола Алена Муравьева, ее слова приводит РИА Новости.

По словам представительницы религиозного деятеля, она уверена, что города российского приграничья на 80 процентов защищены от «посторонних вмешательств». Также она отметила, что Кара-оол Допчун-оол работает не один, а в связке с другими шаманами ЮФО.

«Мы усиленно работаем, закрываем от войны наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, (...) чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой, чтобы люди Украины и мы были едины и это все закончилось», — сообщила Муравьева.

Материалы по теме:
«В ход идет все — гадания, карты Таро и приметы» После начала СВО россияне стали больше верить в магию. Зачем им это?
«В ход идет все — гадания, карты Таро и приметы»После начала СВО россияне стали больше верить в магию. Зачем им это?
28 сентября 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
Боевые колдуны. В СССР создали паранормальные войска, чтобы противостоять экстрасенсам ЦРУ. Что из этого вышло?
Боевые колдуны.В СССР создали паранормальные войска, чтобы противостоять экстрасенсам ЦРУ. Что из этого вышло?
15 января 2023

По ее словам, порчу на Украину шаманы не наводят и занимаются лишь защитой российских городов и военнослужащих.

Ранее стало известно, что шаманы из Бурятии отправили юрты воинов-гуннов в помощь участникам специальной военной операции на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

    В Крыму нашли мертвого украинского десантника

    Двоих российских подростков задержали с телом мужчины в багажнике автомобиля

    В Крыму назвали Одессу, Харьков и Николаев русскими городами

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    ЕП выразил готовность к переговорам о вступлении Молдавии в Евросоюз

    Apple выпустила обновления для устранения перегрева iPhone 15 Pro

    Представитель Литвы раскритиковал суп с креветками в столовой Европарламента

    Популярный комик с ТНТ сравнил медицину в России и Израиле

    Водителям отсоветовали торопиться с переходом на зимнюю резину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости