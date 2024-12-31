Зеленский обратился к США после выделения нового пакета помощи

Зеленский поблагодарил США за выделение пакета помощи «в критический момент»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти США за предоставление нового пакета военной помощи. В соцсети X он заявил, что поддержка была оказана Киеву «в критический момент».

По словам главы государства, сейчас Россия «усиливает нападения». «Каждый акт солидарности со стороны наших партнеров спасает жизни, укрепляет нашу независимость и повышает нашу стойкость», — написал он.

Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену, демократам и республиканцам, а также американскому народу за «непоколебимую поддержку Украины». Он подчеркнул, что необходимо продолжать предпринимать усилия для достижения мира в 2025 году.

Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.