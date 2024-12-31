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08:11, 31 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский обратился к США после выделения нового пакета помощи

Зеленский поблагодарил США за выделение пакета помощи «в критический момент»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти США за предоставление нового пакета военной помощи. В соцсети X он заявил, что поддержка была оказана Киеву «в критический момент».

По словам главы государства, сейчас Россия «усиливает нападения». «Каждый акт солидарности со стороны наших партнеров спасает жизни, укрепляет нашу независимость и повышает нашу стойкость», — написал он.

Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену, демократам и республиканцам, а также американскому народу за «непоколебимую поддержку Украины». Он подчеркнул, что необходимо продолжать предпринимать усилия для достижения мира в 2025 году.

Ранее Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 миллиарда долларов военной помощи. Он добавил, что Пентагон находится «в процессе передачи» Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

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