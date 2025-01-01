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21:50, 1 января 2025Россия

Бойцы группировки «Центр» взяли в плен британского наемника

Военные из «Центра» взяли в плен воевавшего на стороне ВСУ британского наемника
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен наемника из Великобритании, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео британца, назвавшегося Хейденом Уильямом Дэвисом.

Британец родился в городе Саутгемптон и вступил в армию в 2011 году в возрасте 16 лет. «Меня выкинули из армии в 2023 году за курение марихуаны. Я служил в Северном Йоркшире в Англии в королевском полку Шотландии», — заявил Дэвис.

Он уточнил, что до приезда на Украину был «в командировках» в Канаде, Германии, Афганистане, а также на Кипре.

Ранее сообщалось, что крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области. Часть украинских солдат сдалась в плен.

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