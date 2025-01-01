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19:44, 1 января 2025Мир

Эрдоган ответил указавшей на его старение женщине

Жительница Турции указала Эрдогану, что он «заметно постарел»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Жительница Турции во время личного общения с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом указала ему, что он заметно постарел, на что тот ответил ей с юмором, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Эрдоган 31 декабря приезжал в город Арнавуткёй и встречался с жителями так называемого социального городка. Одна их пожилых женщин сначала не узнала его, а поняв, что перед ней сидит президент, сказала: «О! Но он постарел».

Эрдоган ответил ей: «Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем». Он также назвал эту женщину красавицей.

Ранее Эрдоган назвал себя и российского коллегу Владимира Путина единственными оставшимися в мире лидерами. «Я говорю это не потому, что я — это я», — сказал Эрдоган. Он напомнил, что срок его полномочий составляет 22 года, почти столько же находится у власти Владимир Путин, «все остальные ушли».

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