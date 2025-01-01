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18:51, 1 января 2025Россия

Глава российского региона сообщил о раненных при атаке ВСУ 31 декабря

Гладков: двое мужчин получили ранения при обстрелах Шебекино ВСУ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Двое мужчин получили ранения при обстрелах Шебекино Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) накануне, 31 декабря. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие сами обратились в Шебекинскую центральную районную больницу сегодня ближе к вечеру. «Одному пострадавшему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение живота — дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», — рассказал глава региона.

Второй мужчина, уточнил Гладков, получил баротравму и сотрясение головного мозга. Его планируют отправить на лечение в Белгород.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в первые минуты нового года обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Также ВСУ атаковали Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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