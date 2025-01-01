Глава российского региона сообщил о раненных при атаке ВСУ 31 декабря

Двое мужчин получили ранения при обстрелах Шебекино Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) накануне, 31 декабря. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшие сами обратились в Шебекинскую центральную районную больницу сегодня ближе к вечеру. «Одному пострадавшему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение живота — дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», — рассказал глава региона.
Второй мужчина, уточнил Гладков, получил баротравму и сотрясение головного мозга. Его планируют отправить на лечение в Белгород.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в первые минуты нового года обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Также ВСУ атаковали Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.