Глава российского региона сообщил о раненных при атаке ВСУ 31 декабря

Гладков: двое мужчин получили ранения при обстрелах Шебекино ВСУ

Двое мужчин получили ранения при обстрелах Шебекино Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) накануне, 31 декабря. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие сами обратились в Шебекинскую центральную районную больницу сегодня ближе к вечеру. «Одному пострадавшему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение живота — дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», — рассказал глава региона.

Второй мужчина, уточнил Гладков, получил баротравму и сотрясение головного мозга. Его планируют отправить на лечение в Белгород.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в первые минуты нового года обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Также ВСУ атаковали Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.