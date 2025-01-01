ВСУ в первые минуты нового года обстреляли два российских региона. Люди остались без света, повреждены окна

Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области сразу после нового года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в первые минуты нового года обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

В первые минуты нового года ВСУ обстреляли Шебекинский округ. По предварительной информации, никто не пострадал Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В Шебекино в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также поступили сообщения об отключении электричества в селах Зиборовка и Муром. Информация о последствиях атаки уточняется, аварийные работы начнутся в светлое время суток, добавил Гладков.

ВСУ атаковали Курскую область

ВСУ также атаковали Курскую область, об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Жертв и значимых разрушений нет Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Он отметил, что в районе населенного пункта Гирьи был поврежден газораспределительный шкаф. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не было нарушено. Утром начнутся ремонтный работы.

Сразу после полуночи 1 января оперативный штаб Курской области предупредил население о ракетной опасности. Спустя несколько минут последовал отбой.

Атака по российским регионам велась ночью и днем 31 декабря

ВСУ атаковали российские регионы и в предновогодний день 31 декабря. Вечером украинские военные обстреляли город Шебекино, в результате атаки пострадал один человек, сообщил губернатор.

Мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Также повреждения от обстрелов зафиксированы в 13 домовладениях и двух гаражах.

В период с 08:00 до 11:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили по одному беспилотнику в Белгородской, Брянской и Астраханской областях. Об этом рассказали в Минобороны России.

В ночь на вторник, 31 декабря, дежурные средства ПВО уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. 25 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленской областью, два — над Тверской областью, и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В эту же ночь, около 03:40, украинские БПЛА атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области. В результате этого произошли возгорания.

Кроме того, Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Севастополь. Над Черным морем военные сбили несколько воздушных целей и уничтожили безэкипажный катер (БЭК) в отдалении от берега.

