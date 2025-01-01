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03:04, 1 января 2025Россия

ВСУ атаковали еще один российский регион в новогоднюю ночь

Врио губернатора Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область в новогоднюю ночь
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Об атаке еще одного российского региона в новогоднюю ночь сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено», — написал врио губернатора Курской области.

Хинштейн добавил, что ремонтные работы начнутся утром 1 января.

Кроме того, ВСУ в первые минуты нового года обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате никто не пострадал.

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