Макрон назвал ошибочным решение о роспуске парламента

Макрон признал, что роспуск парламента принес «больше разногласий, чем решений»

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе новогоднего обращения к нации заявил, что роспуск парламента принес «больше разногласий, чем решений». Об этом сообщает BFMTV.

Французский глава подчеркнул, что власти «столкнулись с политической нестабильностью». Макрон объяснил, что решил распустить Национальное собрание, «чтобы избежать угрожающего бездействия».

4 декабря в нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий из необходимых для такого решения 289. Правительство Франции просуществовало 91 день.