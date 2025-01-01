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06:45, 1 января 2025Мир

Макрон назвал ошибочным решение о роспуске парламента

Макрон признал, что роспуск парламента принес «больше разногласий, чем решений»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Laurent Cipriani / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе новогоднего обращения к нации заявил, что роспуск парламента принес «больше разногласий, чем решений». Об этом сообщает BFMTV.

Французский глава подчеркнул, что власти «столкнулись с политической нестабильностью». Макрон объяснил, что решил распустить Национальное собрание, «чтобы избежать угрожающего бездействия».

4 декабря в нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий из необходимых для такого решения 289. Правительство Франции просуществовало 91 день.

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