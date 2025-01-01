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16:09, 1 января 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о первой лжи Зеленского в новом году

Боуз: Зеленский начал год со лжи, выдав южнокорейские ракеты за украинские
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский начал 2025 год со лжи, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он утверждает, что в своем новогоднем обращении Зеленский выдал кадры пуска южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo-2A за украинские ракеты «Сапсан». Западный журналист назвал Зеленского «клоуном».

Зеленский в своем новогоднем обращении стоял на фоне монумента «Родина-мать», который был подсвечен в цвета флага США. Статуя также подсвечивалась флагами других западных государств.

Ранее Боуз подвел итоги 2024 года для жителей стран Запада, обвинив их элиты во лжи. По его словам, им лгали о помиловании Хантера Байдена, о президенте России Владимире Путине, о здоровье президента США Джо Байдена. Журналист резюмировал, что западные элиты вводили граждан в заблуждение практически во всех сферах.

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