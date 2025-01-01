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15:30, 1 января 2025Россия

Над двумя российскими регионами сбили дроны ВСУ

Минобороны: над Белгородской и Курской областями сбили дроны ВСУ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Над двумя российскими регионами днем в среду, 1 января, были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, с 12:00 до 13:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили два запущенных Вооруженными силами Украины дрона. Один беспилотник был сбит над территорией Белгородской области, другой — над Курской областью.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в первые минуты нового года обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Также ВСУ атаковали Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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