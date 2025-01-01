Названо число родившихся в новогоднюю ночь детей в Москве и Подмосковье

Ракова: в Москве в новогоднюю ночь родилось 60 детей

В Москве и Подмосковье в новогоднюю ночь родилось 85 детей, такое число со ссылкой на власти регионов назвало агентство «Москва».

Заммэра Москвы Анастасия Ракова уточнила, что в столице родилось 60 детей — 28 мальчиков и 32 девочки. Она рассказала, что последним родившимся в 2024 году стал малыш в перинатальном центре ГКБ №31 имени Савельевой — он появился на свет за 16 минут до полуночи. А первым в 2025 году стал мальчик, родившийся в 00:09 в роддоме №1 при ГКБ имени Иноземцева.

В свою очередь, в Московской области с полуночи до 8 часов утра родилось 25 детей — 11 девочек и 14 мальчиков, уточнили в министерстве здравоохранения региона. Первым в Новом году родился мальчик в Воскресенском родильном доме, в 00:10.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отказалась прекращать редкую беременность и родила тройню. Она не могла зачать ребенка традиционным способом и решила попробовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).