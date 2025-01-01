Определились пары четвертьфиналистов МЧМ по хоккею-2025

Сборная США сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею-2025

Определились все пары четвертьфиналистов молодежного чемпионата мира по хоккею-2025 (МЧМ-2025), проходящего в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заключительном матче группового этапа хозяева турнира уступили сборной США со счетом 1:4. В четвертьфинале американцы сыграют со командой Швейцарии. Канада встретится с Чехией, Швеция поборется за путевку в полуфинал с Латвией, Финляндия — со Словакией.

Команды Германии и Казахстана заняли последние места в своих группах. 2 января сборные сыграют между собой за право сохранения прописки в элитном дивизионе на следующий МЧМ.

Сборная США является действующим чемпионом турнира. В финале предыдущего МЧМ американцы обыграли шведов со счетом 6:2. Бронза досталась Чехии.

Сборная России в очередной раз пропускает турнир. Международная федерация хоккея отстранила отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях в 2022 году.

