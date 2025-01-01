В Палестине приостановили вещание телеканала Al Jazeera

ПНА приостановила вещание телеканала Al Jazeera на территории Палестины

Власти Палестинской национальной администрации (ПНА) приостанавливают вещание катарского телеканала Al Jazeera на территории Палестины, пишет ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.

Решение было принято комитетом, в состав которого входят сотрудники МВД, Министерства культуры и Министерства коммуникаций Палестины.

Чиновники пришли к мнению, что телеканал «неоднократно транслировал репортажи провокационного характера». Они уверены, что он распространял недостоверную информацию и призывы к восстанию против ПНА. Деятельность офиса телеканала в Рамалле будет заморожена.

Ранее генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар рассказал о работе журналистов в Газе.