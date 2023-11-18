«Репортеры без границ» заявили о массовой гибели журналистов в Газе

Глава «Репортеров без границ» Делуар заявил о массовой гибели журналистов в Газе

Генеральный секретарь международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF) Кристоф Делуар заявил о массовой гибели журналистов в Газе. Об этом пишет газета El Mundo.

Он прокомментировал конфликт между Израилем и Палестиной. По словам генсека, потери среди журналистов огромные. «То, что происходит, просто ужасает. Мы никогда не видели такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени», — подчеркнул глава RSF.

Ранее Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ) сообщил, что число погибших в секторе Газа журналистов достигло 42 человек. Американский журналист, корреспондент телеканала Sky News Марк Стоун рассказал о запретах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для работающих в секторе Газа репортеров. По его словам, на данный момент зарубежные журналисты могут попасть в Газу только вместе с израильской армией.

13 ноября стало известно, что группа журналистов из разных СМИ попала под обстрел на юге Ливана. Инцидент произошел в населенном пункте Ярун.

