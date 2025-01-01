Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:35, 1 января 2025Бывший СССР

Пашинян объявил руководящей идеологией «реальную» Армению

Премьер-министр Пашинян объявил руководящей идеологией «реальную» Армению
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР. Об этом пишет РИА Новости.

«Реальная Армения... должна стать руководящей идеологией», — сказал он. По словам политика, это ключевое восприятие идеологии заключается в том, что государство является инструментом для обеспечения безопасности, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития своих граждан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подвезти Пашиняна и армянскую делегацию на заседание Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске. Перед этим премьер заявил, что Ереван не возражает против проведения заседания Высшего совета ЕАЭС в Минске, но отметил, что делегация республики примет участие в заседании в режиме видеоконференции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе предсказали заключение Украиной договора с отказом от территорий в 2025 году. На какие условия пойдет Киев?

      В Подмосковье набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют

      ВСУ атаковали еще один российский регион в новогоднюю ночь

      Власти ФРГ призвали немцев продолжать экономить газ

      В России подорожала водка

      На Западе оценили последствия прекращения транзита российского газа через Украину

      В США нашли самый большой тайник со взрывчаткой в истории

      Стало известно об обострении серьезной проблемы в элитной бригаде ВСУ

      Пашинян объявил руководящей идеологией «реальную» Армению

      В России запретили устанавливать западные средства ПО в критической инфраструктуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше