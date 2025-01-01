Премьер-министр Пашинян объявил руководящей идеологией «реальную» Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР. Об этом пишет РИА Новости.

«Реальная Армения... должна стать руководящей идеологией», — сказал он. По словам политика, это ключевое восприятие идеологии заключается в том, что государство является инструментом для обеспечения безопасности, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития своих граждан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подвезти Пашиняна и армянскую делегацию на заседание Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске. Перед этим премьер заявил, что Ереван не возражает против проведения заседания Высшего совета ЕАЭС в Минске, но отметил, что делегация республики примет участие в заседании в режиме видеоконференции.