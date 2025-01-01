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00:34, 1 января 2025Экономика

Пенсии россиян проиндексируют

Пенсии работающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 7,3%
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пенсии работающих россиян и неработающих пенсионеров с 1 января 2025 года проиндексируют на 7,3 процента. Соответствующий федеральный закон вступил в силу.

Речь идет о законе «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 26-1 Федерального закона "О страховых пенсиях"». Согласно изменениям, пенсии будут повышены на 7,3 процента. Индексация затронет 7,8 миллиона человек.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в феврале 2025 года произойдет дополнительное увеличение страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции 2024 года.

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