Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:14, 1 января 2025Мир

Президент Польши раскритиковал правящую коалицию

Президент Польши Дуда обвинил во всех проблемах правящую коалицию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда в новогоднем обращении, которое цитирует издание Gazeta.pl, обвинил во всех проблемах правящую в республики коалицию.

«Подытоживая итоги этого года следует задать вопросы, были ли эти дела и являются ли они приоритетом ныне правящей коалиции. К сожалению, ответ негативный. Они сосредоточились на усилении разделов и конфликтов, привели к хаосу в судебной системе и отсутствию юридической безопасности поляков. А тем самым — к ослаблению польской демократии», — подчеркнул Дуда.

Президент Польши отметил, что в 2024 году страна столкнулась с рядом проблем: рекордной дырой в бюджете, задержкой реализации стратегических инвестиций, проблемами системы здравоохранения и угрозой закрытия госпиталей.

Также в новогоднем обращении Дуда заявил, что главным приоритетом председательства Польши в Европейском союзе (ЕС) станет сотрудничество с США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе предсказали заключение Украиной договора с отказом от территорий в 2025 году. На какие условия пойдет Киев?

      ВСУ в первые минуты нового года обстреляли российский регион

      Около 20 человек пострадали от токсичных паров на заводе в США

      В работе Telegram произошел масштабный сбой

      В России с 1 января повысили штрафы за нарушения ПДД

      Президент Польши раскритиковал правящую коалицию

      В России повысились ставки утильсбора

      В России с 1 января проиндексируют зарплаты бюджетников

      Россиянам повысили прожиточный минимум

      В США обрушилась инсталляция Lego

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше