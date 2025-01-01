Президент Польши раскритиковал правящую коалицию

Президент Польши Дуда обвинил во всех проблемах правящую коалицию

Президент Польши Анджей Дуда в новогоднем обращении, которое цитирует издание Gazeta.pl, обвинил во всех проблемах правящую в республики коалицию.

«Подытоживая итоги этого года следует задать вопросы, были ли эти дела и являются ли они приоритетом ныне правящей коалиции. К сожалению, ответ негативный. Они сосредоточились на усилении разделов и конфликтов, привели к хаосу в судебной системе и отсутствию юридической безопасности поляков. А тем самым — к ослаблению польской демократии», — подчеркнул Дуда.

Президент Польши отметил, что в 2024 году страна столкнулась с рядом проблем: рекордной дырой в бюджете, задержкой реализации стратегических инвестиций, проблемами системы здравоохранения и угрозой закрытия госпиталей.

Также в новогоднем обращении Дуда заявил, что главным приоритетом председательства Польши в Европейском союзе (ЕС) станет сотрудничество с США.