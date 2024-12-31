Дуда раскрыл приоритет председательства Польши в ЕС

Главным приоритетом председательства Польши в Европейском союзе (ЕС) станет сотрудничество с США. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда в новогоднем обращении, которое цитирует издание Gazeta.pl.
«Мы в Польше досконально знаем, что нет безопасной Европы без участия Соединенных Штатов. Поэтому первым приоритетом начинающегося 1 января председательства Польши в Европейском союзе является усиление сотрудничества между Евросоюзом и Соединенными Штатами», — раскрыл Дуда.
Глава государства отметил отметил, что за все время его президентства польско-американские отношения улучшились. Дуда выразил надежду на продолжение этой тенденции в ближайшие несколько месяцев.
Ранее президент Польши Анджей Дуда допустил отправку войск на Украину. При этом, по его словам, «никто такого конкретного предложения не сделал, не представил, какой вообще должна быть формула, что это должно быть».