Россиянам повысили прожиточный минимум

Прожиточный минимум трудоспособного населения России вырос до ₽19329

Прожиточный минимум для трудоспособного населения России с 1 января 2025 года повысили до 19329 рублей. Соответствующий закон вступил в силу.

Отмечается, что прожиточный минимум для неработающего населения также индексировали. Теперь он составляет 17733 рубля.

В свою очередь, прожиточный минимум для пенсионеров и детей составит 15250 рублей и 17201 рубль соответственно.

Кроме того, с 1 января 2025 года увеличится социальная выплата для москвичей-пенсионеров. Так, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.