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00:52, 1 января 2025Экономика

Россиянам повысили прожиточный минимум

Прожиточный минимум трудоспособного населения России вырос до ₽19329
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Прожиточный минимум для трудоспособного населения России с 1 января 2025 года повысили до 19329 рублей. Соответствующий закон вступил в силу.

Отмечается, что прожиточный минимум для неработающего населения также индексировали. Теперь он составляет 17733 рубля.

В свою очередь, прожиточный минимум для пенсионеров и детей составит 15250 рублей и 17201 рубль соответственно.

Кроме того, с 1 января 2025 года увеличится социальная выплата для москвичей-пенсионеров. Так, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 рублей, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

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