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22:23, 1 января 2025Бывший СССР

Сотрудница пожарной части пострадала при обстреле в ДНР

МЧС: радиотелефонист пожарной части пострадала при обстреле Горловки в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал МЧС России

Сотрудница пожарной части пострадала при обстреле Горловки в Донецкой народной республике (ДНР), об этом сообщили в МЧС России.

«Пострадала радиотелефонист, с контузией она доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в результате обстрела были повреждены окна депо, емкости пожарного водоема и забор, а также окна в 16 служебных помещениях.

28 декабря два мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Горловке. Граждане были ранены в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона.

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