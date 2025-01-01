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19:36, 1 января 2025Мир

Трамп назвал «актом чистого зла» наезд машины на толпу в Новом Орлеане

Трамп высказался о нелегальной иммиграции после ЧП в Новом Орлеане
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Thevenot / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал происшествие в Новом Орлеане, где мужчина въехал в толпу на автомобиле, а затем открыл стрельбу.

Он напомнил свои слова, что прибывающие в США преступники намного хуже тех, что есть в стране. Однако, отметил Трамп, это утверждение «опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ». «Но оно оказалось правдой», — указал он.

Трамп также пообещал поддержать «Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после этого акта чистого зла».

По информации Fox News, автомобиль, использованный при нападении в Новом Орлеане, был замечен при пересечении южной границы США и Мексики за два дня до нападения.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу. Инцидент произошел во Французском квартале города. В результате произошедшего, по имеющимся данным, 10 человек не выжили. Также сообщается о 35 пострадавших.

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