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20:52, 1 января 2025Бывший СССР

Украинские власти эвакуировали 11 тысяч жителей Харьковской области

Синегубов: властями Украины эвакуированы 11 тысяч жителей Харьковской области
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в регионе украинскими властями эвакуированы около 11 тысяч жителей. Его со ссылкой на эфир телеканала «Рада» цитирует ТАСС.

Люди эвакуированы из Купянска и ближайших к нему населенных пунктов за последние несколько месяцев. При этом Синегубов уточнил, что темпы эвакуации в последнее время значительно уменьшились.

В первую очередь вывозят семей с детьми, добавил политик.

В начале декабря Синегубов сообщал, что проводится эвакуация жителей 344 населенных пунктов Харьковской области. По его словам, речь идет о прифронтовых и фронтовых селах и городах, от которых до линии боестолкновения фактически 1,5 километра.

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