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13:01, 1 января 2025Культура

Умерла озвучившая Софи Лорен артистка

Заслуженная артистка России Выходцева умерла 31 декабря на 91-м году жизни
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

В последний день 2024 года ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева, снявшаяся во многих известных советских и российских фильмах. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в своем Telegram-канале.

«31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Николаевна Выходцева», — говорится в сообщении.

Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке. В 1957-м окончила Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В том же году актриса дебютировала в картине Яна Фрида «Балтийская слава».

За время своей актерской карьеры Выходцева снялась в 165 работах, среди которых «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Тихий Дон» и многие другие. Кроме того, в качестве актрисы дубляжа она озвучивала Софи Лорен, Стефанию Сандрелли и других зарубежных звезд.

В начале октября прошлого года стало известно, что легендарная советская актриса Инна Выходцева перенесла инсульт.

Ранее актриса драматического театра имени Гоголя Майя Ивашкевич скончалась на 100-м году жизни. Ее не стало в понедельник, 30 декабря 2024 года.

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