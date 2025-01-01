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02:13, 1 января 2025Россия

В Госдуме назвали ошибкой передачу Грецией оружия для ВСУ

Депутат ГД Белик: Греция не имеет право передавать оружие ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Греция не имеет права передавать оружие российского производства Вооруженным силам Украины (ВСУ) и совершает большую ошибку, планируя подобные шаги. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Он напомнил, что Афины заключили с Россией ряд соглашений, поэтому не может действовать без оглядки на эти документы.
Депутат подчеркнул, что Греция стала членом НАТО еще с середины прошлого века, и сейчас альянс вынуждает вести агрессивную политику входящие в него страны.

Белик заявил, что Афины, по сути, в одностороннем порядке разорвали сотрудничество с Москвой и отказались от диалога, однако властям этой страны необходимо помнить о заключенных ранее договоренностях.

«В противном случае это будет нарушением норм международного права. Со стороны Греции подобный шаг был бы крайне безответственным и ошибочным», — заключил парламентарий.

Ранее российский посол в Афинах Андрей Маслов заявил, что Греция не может передать Украине вооружения без согласия России.

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