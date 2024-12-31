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15:45, 31 декабря 2024Мир

О неспособности Греции передать оружие Украине без согласия России рассказали

Посол Маслов: Греция не может передать Украине вооружение без согласия России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Kolesidis JK / SM / Reuters

Греция не может передать Украине вооружения без согласия России. Об этом в интервью греческому порталу militaire.gr рассказал российский посол в Афинах Андрей Маслов.

Дипломат напомнил, что страны в 1995 и 2013 годах заключили межправительственные соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, предполагающие согласование подобных вопросов.

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«В соответствии с ними передача этих вооружений невозможна без письменного согласия российской стороны. Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции», — отметил Маслов.

Ранее Маслов заявил, что Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Грецией в Совбезе ООН.

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