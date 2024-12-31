О неспособности Греции передать оружие Украине без согласия России рассказали

Посол Маслов: Греция не может передать Украине вооружение без согласия России

Греция не может передать Украине вооружения без согласия России. Об этом в интервью греческому порталу militaire.gr рассказал российский посол в Афинах Андрей Маслов.

Дипломат напомнил, что страны в 1995 и 2013 годах заключили межправительственные соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве, предполагающие согласование подобных вопросов.

«В соответствии с ними передача этих вооружений невозможна без письменного согласия российской стороны. Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции», — отметил Маслов.

Ранее Маслов заявил, что Россия готова к конструктивному сотрудничеству с Грецией в Совбезе ООН.