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21:21, 1 января 2025Россия

В Госдуме оценили прекращение транзита российского газа

Депутат Белик: Европа взвоет по тем временам, когда поставлялся российский газ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости заявил, что страны Евросоюза еще взвоют по тем временам, когда российский газ поставлялся в их страны.

Комментируя прекращение транзита российского газа, депутат отметил, что Европа на словах будет приветствовать такое решение. Однако в действительности «еще взвоет по тем временам», когда поставлялся российский газ.

«Налицо гротескная маска: одна сторона улыбается, другая плачет, а лицо под маской, наверное, последними словами поносит Киев», — сказал Белик, добавив, что Россия держит слово.

Подача российского газа через Украину «Газпромом» стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Прекращение транзита газа связано с отказом украинской стороны продлевать соответствующие соглашения.

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