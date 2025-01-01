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08:29, 1 января 2025Мир

В Греции прокомментировали председательство Польши в ЕС

Мариас: Польше придется исправлять ошибки десятилетней давности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Во время председательства в Европейском союзе (ЕС) Польше придется исправлять ошибки десятилетней давности, нанесшие ущерб фермерам и животноводам. Так председательство Варшавы в ЕС прокомментировал бывший депутат Европарламента от Греции Нотис Мариас, его слова приводит РИА Новости.

«Польское председательство в Совете ЕС "рвет на себе одежды" ради якобы защиты европейского сельского хозяйства и животноводства, но десять лет назад, в марте 2015 года, по предложению Еврокомиссии Европейский парламент одобрил доклад тогдашнего евродепутата и нынешнего президента Польши Анджея Дуды о тарифных квотах ЕС», — напомнил Мариас.

По его словам, в результате «безрассудного открытия европейской экономики» для Австралии, Новой Зеландии, Канады и Украины пострадали фермеры не только в Польше, но и ряде других странах-членах ЕС. Бывший депутат отметил, что Варшава заявила вопрос сельского хозяйства как один из приоритетных на ближайшие полгода.

Ранее в новогоднем обращении президент Польши Анджей Дуда заявил, что главным приоритетом председательства Польши в ЕС станет сотрудничество с США.

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