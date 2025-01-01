В России с 1 января повысили штрафы за нарушения ПДД

В России с 1 января повысили штрафы за превышение скорости и выезд на «встречку»

Для россиян с 1 января этого года вырастут штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения. Соответствующие поправки в КоАП РФ были приняты в декабре прошлого года, передает РИА Новости.

В частности, речь идет о штрафах за превышение скорости, выезд на «встречку» и управление машиной в состоянии опьянения.

За превышение скорости от 20 до 40 километров в час водители заплатят штраф уже в размере 750 рублей, вместо 500 рублей. За превышение установленной скорости движения ТС от 40 до 60 километров — от 1500 до 2000 рублей (раньше от 1 до 1,5 тысяч), а за превышение от 60 до 80 километров — от 3000 до 3750 рублей (раньше от 2000 до 2500 рублей).

А вот если скорость будет превышена более чем на 80 километров в час, водителю нужно будет заплатить 7500 рублей вместо прежних 5000 рублей.

Между тем, теперь, по закону, скидка на оплату штрафа за нарушения ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25 процентов, а не 50.