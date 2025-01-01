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03:44, 1 января 2025Россия

В России увеличили налог на доход с продажи жилья

Адвокат Данилов предупредил о росте налога на доход с продажи жилья с 1 января
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Вступление в силу дифференцированных ставок НДФЛ с 1 января повлияет на налогообложение продажи жилья. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с «Прайм».

Специалист отметил, что минимальный срок владения объектом, который дает право на освобождения от уплаты налогов, остается таким же — пять лет.

Однако в ряде случаев закон позволяет сократить его до трех лет. В случае, если условия не соблюдены, с положительной разницы между стоимостью покупки и продажи нужно заплатить НДФЛ.

Ранее российским пенсионерам напомнили о налоговом вычете на покупку или строительство жилья, а также на покупку земельного участка под строительство жилья.

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