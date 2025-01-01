В российском городе после атаки ВСУ пропал свет на шести улицах

Гладков: в Шебекино после обстрела ВСУ частично пропал свет

В городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично пропал свет, отключения зафиксированы на шести улицах. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что аварийные службы приступят к восстановлению энергоснабжения после согласования с Минобороны России.

В результате обстрела, произошедшего накануне, ранения получили двое мужчин, они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. У одного из пострадавших диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение живота, у второго — барротравма и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в первые минуты нового года обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Также ВСУ атаковали Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

