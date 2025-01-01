Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:46, 1 января 2025Россия

В российском городе после атаки ВСУ пропал свет на шести улицах

Гладков: в Шебекино после обстрела ВСУ частично пропал свет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

В городе Шебекино Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично пропал свет, отключения зафиксированы на шести улицах. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что аварийные службы приступят к восстановлению энергоснабжения после согласования с Минобороны России.

В результате обстрела, произошедшего накануне, ранения получили двое мужчин, они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. У одного из пострадавших диагностирована минно-взрывная травма и осколочное ранение живота, у второго — барротравма и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в первые минуты нового года обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Также ВСУ атаковали Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США водитель устроил бойню в новогоднюю ночь. Нападавший за рулем пикапа давил людей и стрелял на ходу

      Назван самый пьяный вид спорта в СССР

      В четырех аэропортах ввели временные ограничения

      Бойцы группировки «Центр» взяли в плен британского наемника

      В российском городе после атаки ВСУ пропал свет на шести улицах

      В Польше солдат открыл стрельбу в общественном месте

      Зеленский назвал остановку транзита газа крупным поражением Москвы

      Баку потребовал от Ирана прекратить разжигание антиазербайджанских настроений

      Названа дата начала урегулирования конфликта на Украине

      В Госдуме оценили прекращение транзита российского газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше