Глава регулятора ФРГ Мюллер призвал немцев продолжать экономить газ

Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) Германии Клаус Мюллер призвал граждан экономно расходовать энергию. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.

«По-прежнему стоит экономить газ и тем самым снимать нагрузку со своего кошелька», — сказал он. Мюллер подчеркнул, что потребление газа значительно возросло по сравнению с прошлым годом. По его словам, хранилище заполнено на 80 процентов. В 2023 году этот показатель был выше.

Ранее стало известно, что Европейский союз в октябре закупил российский сжиженный природный газ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 миллиона евро. Отмечается, что Россия оказалась второй по поставкам газа в страны сообщества, опередив с долей 21,2 процента США, уступив только Алжиру.