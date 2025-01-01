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03:01, 1 января 2025Экономика

Власти ФРГ призвали немцев продолжать экономить газ

Глава регулятора ФРГ Мюллер призвал немцев продолжать экономить газ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Raunig / Reuters

Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) Германии Клаус Мюллер призвал граждан экономно расходовать энергию. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt.

«По-прежнему стоит экономить газ и тем самым снимать нагрузку со своего кошелька», — сказал он. Мюллер подчеркнул, что потребление газа значительно возросло по сравнению с прошлым годом. По его словам, хранилище заполнено на 80 процентов. В 2023 году этот показатель был выше.

Ранее стало известно, что Европейский союз в октябре закупил российский сжиженный природный газ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 миллиона евро. Отмечается, что Россия оказалась второй по поставкам газа в страны сообщества, опередив с долей 21,2 процента США, уступив только Алжиру.

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