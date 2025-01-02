Актер из фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» умер в возрасте 83 лет

Скончался актер Джон Каподис из фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»

Американский кино- и театральный актер Джон Каподис, известный, в частности, по роли в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», умер в возрасте 83 лет. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как узнали журналисты, мужчина, у которого остались жена, дочери и четверо внуков, ушел из жизни 30 декабря.

Актер, начавший карьеру в конце 1970-х, также снимался в таких фильмах как «Уолл-стрит», «Двери», «Медовый месяц в Вегасе», «Скорость» и «День независимости». Еще он появлялся в обширном списке телесериалов, включая «Закон и порядок», «Шесть футов под землей», «Западное крыло», «Она написала убийство», говорится в материале.

Ранее стало известно, что актер, фотохудожник, журналист, писатель, поэт и редактор Николай Ледовских, который сыграл в сериале «Интерны», скончался на 77-м году жизни.