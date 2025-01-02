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04:35, 2 января 2025Мир

Полиция Лас-Вегаса высказалась о возможной связи взрыва Cybertruck с ИГ

Полиция Лас-Вегаса: нет доказательств того, что взрыв Cybertruck связан с ИГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Patrick Pleul / Global Look Press

Полиция Лас-Вегаса не располагает доказательствами, что взрыв Cybertruck у отеля Trump как-либо связан с запрещенной в США и РФ террористической организацией ИГ («Исламское государство», ИГИЛ), заявил шериф Кевин Макмахилл. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, спецслужбы США изучают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck. «У нас нет никаких признаков этого здесь, в Лас-Вегасе, как мы видели с флагом ИГ в Новом Орлеане», — высказался шериф.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. В результате жертвой стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

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