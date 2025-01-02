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22:05, 2 января 2025Мир

Маск призвал к реформе в ФБР

Маск: ФБР необходима серьезная реформа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал к реформе в ФБР. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Необходима серьезная реформа в ФБР», — написал он. Так бизнесмен отреагировал на теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе.

Прежде стало известно, что подорвавший Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе фотографировался в майке в поддержку Украины. В соцсетях жены Мэтью Ливелсбергера нашелся снимок, сделанный в 2016 году. На нем военнослужащий позирует в футболке с украинским лозунгом.

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен выразил уверенность в том, что взрыв автомобиля в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане связаны между собой. По его мнению, за организацией атак, целью которых являлось усиление напряженности в США, стоит группа людей, которая тщательно занималась их планированием.

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