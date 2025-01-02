Минстранс переоценил объем вылившегося из танкеров мазута

Минтранс: из танкеров вылилось меньше мазута, чем оценивалось

Минтранс сообщил, что из танкеров вылилось меньше мазута, чем оценивалось. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минтранса России.

По данным ведомства, объем нефтепродуктов, вылившихся из танкеров, составил 2,4 тысячи тонн. Обследование показало, что утечка произошла только из четырех емкостей, остальные остались неповрежденными. Общий объем перевозимой нефти двумя кораблями составлял 9,2 тысячи тонн.

Специалисты Морспасслужбы заявили, что это первая в мире авария с топочным мазутом марки М100. Он тяжелее воды и поэтому его основная часть осталась на дне или находится в толще воды. Создана группа ученых, которая должна выбрать оптимальный способ очистки песка.

Ранее сообщалось, что экологи оценили масштабы загрязнения Черного моря после крушения танкеров.